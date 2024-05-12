فيديو - سبيد اشترى قلادة ماسيّة لرونالدو بمائة ألف دولار !!

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لقلادة اشتراها اليوتيوبير المعروف سبيد، بمبلغ قيل أنه وصل الى مائة ألف دولار.
والقلادة مصنوعة من الألماس، ويرتبط بوسطها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بزيّ المنتخب البرتغالي ذي الرقم سبعة.
سبيد يشتري قلادة على شكل كريستيانو رونالدو، مرصعة بالألماس بالكامل بقيمة 100,000 دولار 🤯💵 pic.twitter.com/LeQF2MZ7iP
— GOAL Arabia (@GoalAR) May 11, 2024
سبيد يشتري قلادة على شكل كريستيانو رونالدو، مرصعة بالألماس بالكامل بقيمة 100,000 دولار 🤯💵 pic.twitter.com/LeQF2MZ7iP
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