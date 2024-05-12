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فيديو - سبيد اشترى قلادة ماسيّة لرونالدو بمائة ألف دولار !!

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فيديو - سبيد اشترى قلادة ماسيّة لرونالدو بمائة ألف دولار !!
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كرة القدم

2024-05-12 | 04:38
فيديو - سبيد اشترى قلادة ماسيّة لرونالدو بمائة ألف دولار !!

بمبلغ قيل أنه وصل الى مائة ألف دولار

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لقلادة اشتراها اليوتيوبير المعروف سبيد، بمبلغ قيل أنه وصل الى مائة ألف دولار.

والقلادة مصنوعة من الألماس، ويرتبط بوسطها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بزيّ المنتخب البرتغالي ذي الرقم سبعة.

 

 

فيديو - سبيد اشترى قلادة ماسيّة لرونالدو بمائة ألف دولار !!

رياضة

كرة القدم

سبيد

كريستيانو رونالدو

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