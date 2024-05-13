فيديو - جمهور باريس سان جيرمان منقسم في وداع كيليان مبابي

ودّع باريس سان جيرمان نجمه كيليان مبابي

ودّع باريس سان جيرمان نجمه كيليان مبابي لمناسبة مغادرته النادي، بعدما أكد اللاعب أنّ هذا الموسم هو الأخير له مع بطل الدزري الفرنسي، وعزمه على الانتقال الشهر المقبل بنهاية عقده، في انتقال مجانيّ الى ريال مدريد، كما تؤكّد كلّ المصادر والتقارير.

وأدى قرار مبابي بالرحيل إلى انقسام مشجعي باريس سان جيرمان، حيث انتقد البعض قائد الفريق، ورأى آخرون أنه مثال على سوء الإدارة في حديقة الأمراء.

وقبل المباراة الأخيرة للمهاجم الفرنسي في حديقة الأمراء في الدوري المحلي ضد تولوز، رفع ألتراس سان جيرمان تيفو مخصص له، هو عبارة عن صورة تجسد طريقة احتفاله الشهيرة بالأهداف، لكن بعض الجمهور أطلق صيحات الاستهجان، عندما تم الإعلان عن اسمه قبل انطلاق المباراة.

وستكون المباراة الأخيرة لمبابي مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا، وتحديداً ضد ليون في 25 أيار - مايو.