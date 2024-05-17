أحد أعرق الأندية البلجيكية يُعلن إفلاسه

شهدت كرة القدم البلجيكية أجواء مؤسفة



شهدت كرة القدم البلجيكية أجواء مؤسفة بعد انتشار أخبار عن أنّ نادي اوستاندي سيعلن إفلاسه، بسبب تراكم ديون كبيرة غير قابلة للسداد، وبالتالي لن يكون قادراً على الحصول على رخصة مهنية.

ويعتبر يوم الإعلان الرسمي عن الإفلاس يوماً مظلماً للنادي وللمشجعين وللموظفين واللاعبين، ويقول بيان صادر عنه إن سبب الإفلاس هو "سلسلة من الديون المتراكمة والقروض والمعاملات والتكاليف المشكوك فيها وبالتالي الافتقار التام للإدارة الجيدة".

وينشط النادي في دوري الدرجة الأولى (B)، أي الدوري الثاني في بلجيكا وكان قد احتل المركز 13 (من أصل 16 فريقاً).





