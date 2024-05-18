فيديو - حطم رقماً سيرجيو أغويرو دام لأكثر من عقدين

اصبح أصغر لاعب يظهر على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني

حطم ماتيو أبولونيو، لاعب خط وسط ديبورتيفو ريسترا، البالغ من العمر 14 عاماً و29 يوماً، رقماً قياسياً تاريخياً، حين اصبح أصغر لاعب يظهر على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

وتجاوز أبولونيو الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة نجم مانشستر سيتي السابق سيرجيو أغويرو بأكثر من عام.

ودخل اللاعب الشاب الملعب في الدقيقة 84 من هزيمة ريسترا (0-1) أمام نيولز أولد بويز، في مباراة دور الستة عشر لكأس الأرجنتين، بدلاً من لاعب الوسط جونزالو برافو.

أما أغويرو، فقد كان ظهوره الأول مع إنديبندنتي في الخامس من تموز - يوليو 2003 ، وهو في سن 15 عاماً و33 يوماً، وقد صمد رقمه القياسي لأكثر من عقدين.