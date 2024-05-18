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هكذا ستكون حياة داني ألفيس العمليّة بعد السجن

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هكذا ستكون حياة داني ألفيس العمليّة بعد السجن
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كرة القدم

2024-05-18 | 03:59
هكذا ستكون حياة داني ألفيس العمليّة بعد السجن

يريد داني ألفيس وضع فترة السجن وراءه

يريد داني ألفيس وضع فترة السجن وراءه، ومواجهة حياته العملية الجديدة، بعد أن أمضى أكثر من عام خلف القضبان.
وأدانت محكمة برشلونة لاعب كرة القدم السابق، الذي سجن في بداية العام 2023 بعد الاعتداء الجنسي على امرأة شابة في ملهى برشلونة الليلي الشهير ساتون، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.
ومع ذلك، حصل محامي دفاعه على إفراج مؤقت، بكفالة قدرها مليون يورو، في قرار أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام في ذلك الوقت، واضطر اللاعب البرازيلي إلى تسليم جوازيّ سفره والمثول أمام محكمة برشلونة أسبوعياً لضمان عدم هروبه.
وفي نيسان - أبريل الماضي، تم تسجيل شركة OQP Sport and Management، التي سيكون مديرها وشريكها الوحيد داني ألفيس، وهي مختصة بإدارة حقوق الصورة وتقديم المشورة وتمثيل الرياضيين، في مسار اختاره لاعبو كرة القدم الآخرون بعد تقاعدهم.
وفي السابق، شارك داني ألفيس في وكالة التمثيل Flashforward، حيث كانت زوجته السابقة دينورا سانتانا مسؤولة عن الشركة، كما كان شريكاً في وكالة Bahia Ilheus العقارية.

هكذا ستكون حياة داني ألفيس العمليّة بعد السجن

رياضة

كرة القدم

داني ألفيس

برشلونة

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