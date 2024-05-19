فيديو - فضيحة في إسبانيا .. تسليم سيدات برشلونة الميداليات في حقائب !!

توّج الاتحاد الاسباني لكرة القدم برشلونة بطلاً للدوري للسيدات

في حادثة أقرب الى الفضيحة، توّج الاتحاد الاسباني لكرة القدم برشلونة بطلاً للدوري للسيدات، وبدلاً من تسليم اللاعبات الميداليات واحدة بواحدة كما درجت العادة، مُنحت لهم في حقائب وطُلب الى اللاعبات توزيعها على أنفسهن (!!).

ونالت سيدات برشلونة لقب الدوري للمرة التاسعة، والخامسة توالياً، وهنّ سيلعبن نهاية الشهر الجاري على لقب دوري أبطال أوروبا الثالث، بعد 2020-2021 و2022-2023.