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الموسم الإنجليزي يُحطّم الرقم القياسي ويدخل التاريخ

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الموسم الإنجليزي يُحطّم الرقم القياسي ويدخل التاريخ
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كرة القدم

2024-05-19 | 23:40
الموسم الإنجليزي يُحطّم الرقم القياسي ويدخل التاريخ

سيُدوّن الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024 في التاريخ

سيُدوّن الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024 في التاريخ، باعتباره الإصدار الذي تم فيه تسجيل أكبر عدد من الأهداف. 
فمع الختام، جرى تسجيل 1246 هدفاً من قبل الأندية العشرين التي شاركت هذا الموسم، متجاوزا بـ24 هدفاً الرقم القياسي السابق البالغ 1222 هدفاً، في الموسم الأول الذي أقيمت فيه المسابقة، أي 1992-1993، وبمشاركة 22 نادياً بدلاً من 20.
وكان من الضروري تسجيل 14 هدفاً في اليوم الأخير من المسابقة حتى يصبح الرقم القياسي حقيقة واقعة، وجاء تحطيمه فعلاً من قبل مسجل الهدف رقم 1223، المدافع جاريل كوانساه لليفربول في المباراة ضد وولفرهامبتون في أنفيلد رود (2-0)، في وداعيةّ المدرب الأسطوري يورغن كلوب.
هناك العديد من العوامل التي تفسر الانفجار التهديفي هذا الموسم، مثل المباريات الطويلة نتيجة الوقت بدل الضائع، والمدربين ذوي العقلية الهجومية وضعف دفاعات الأندية الصاعدة، لوتون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد، الذين بقوا موسماً واحدا فقط في الدوري الممتاز.
 
الموسم الإنجليزي يُحطّم الرقم القياسي ويدخل التاريخ

رياضة

كرة القدم

جاريل كوانساه

ليفربول

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