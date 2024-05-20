حصيلة أرقام رائعة لأرسنال .. رغم الوصافة

المنافسة مشتعلة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الجولة الأخيرة

بقيت المنافسة مشتعلة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الجولة الأخيرة، وحسمها مانشستر سيتي بفرق نقطتين عن أرسنال الوصيف.

وفاز الفريقان في الجولة الأخيرة، السيتي بنتيجة (3-1) على وست هام و"المدفعجية" بنتيجة (2-1) على ايفرتون، ليتوّج رجال المدرب بيب غوارديولا بلقبهم الرابع على التوالي في الدوري، برصيد 91 نقطة.

لكن على الرغم من عدم احرازهم للقب، إلا أنّ موسم أرسنال كان أكثر من مميّز، فقد حقق أكبر عدد انتصارات له في موسم واحد في تاريخه بواقع 28 انتصاراً، كما سجّل أعلى عدد أهداف في موسم واحد في تاريخه أيضاً، إذ نجح بزيارة شباك خصومه91 مرة.

أيضاً، حقق فريق المدرب ميكيل ارتيتا ثاني أعلى عدد نقاط في موسم واحد في تاريخ النادي (89 نقطة)، وبنقطة واحدة فقط أقل من افضل مواسمه (2003-2004)، كما جمع اعلى عدد نقاط ضد الأندية الستة الكبرى.











