فيديو - رودني فيل فودين خطف الأضواء في تتويج المان سيتي

خطف رودني فيل فودين الأضواء في حفل تتويج مانشستر سيتي

خطف رودني، نجل النجم فيل فودين الأضواء، في حفل تتويج مانشستر سيتي بطلاً للدوري الانجليزي الممتاز، حيث انتشر فيديو له وهو يحاول فتح زجاجة كحول، على أرض ملعب الاتحاد.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه (3-1) على ضيفه وست هام، في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، وسجل فودين اثنين منها، وأصبح مع مدربه الاسباني بيب جوارديولا، أول فريق يتوج بلقب البريميرليج أربع مرات على التوالي.

ورفع مانشستر سيتي عدد ألقابه في عهد جوارديولا الى 17، ويمكن ان يضيف اليها الثامن عشر يوم السبت المقبل حين يواجه جاره اللدود مانشستر يونايتد على لقب كأس الاتحاد الانجليزي.

ونال مانشستر سيتي مع جوارديولا لقب الدوري ست مرات وكأس الاتحاد مرتين والدرع الخيرية مرتين وكأس الدوري (EFL Cup) أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الاوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.