القبض على مقدم برامج رياضية تلفزيونية شهير والتهمة شنيعة

تقارير تتحدث عن القبض على مقدم برامج رياضية تلفزيونية شهير

انتشرت تقارير تقول تتحدث عن القبض على مقدم برامج رياضية تلفزيونية شهير للاشتباه في اغتصابه طفلاً.

وبحسب ما ورد، فقد "صادرت الشرطة الانجليزية أجهزة كمبيوتر ووثائق" تخص المُقدّم، ووفقاً لصحيفة ذا صنّ، فقد "داهمت" الشرطة منزل المذيع المتزوج عند الرابعة صباحاً في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وإدّعت الصحيفة أن الشرطة فتشت العقار، قبل أخذ أجهزة الكمبيوتر والمستندات بعيداً، واحتجزت الرجل لمدة 18 ساعة تقريباً، قبل ان يتم إطلاق سراحه بكفالة، في انتظار مزيد من التحقيقات.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن الطفل كان أصغر من 10 سنوات عندما وقع الحادث، وادعت أن الاغتصاب حصل أكثر من مرة، وأن صاحب الشكوى قدم هذا الادعاء مؤخراً، وأجرى موظفون متخصصون في التحقيق مقابلة معه.



