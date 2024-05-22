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شجار عائلي قرب سانتياغو برنابيو: 11 جريحاً و25 معتقلاً !!

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شجار عائلي قرب سانتياغو برنابيو: 11 جريحاً و25 معتقلاً !!
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كرة القدم

2024-05-22 | 01:02
شجار عائلي قرب سانتياغو برنابيو: 11 جريحاً و25 معتقلاً !!

شجار عائلي بالقرب من ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد

انتهى شجار عائلي بالقرب من ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، اشتبكت فيه عشيرتان، وشارك فيه مائة شخص، الى إصابة 11 شخصاً، خمسة منهم بسبب جروح بسكين.
وذكرت Emergencias Madrid أن "الأخطر هو رجل مصاب بجرح في البطن، لقد استقرت حالته بعد ان نقل إلى المستشفى في وضع خطير"، فيما نقل ستة أشخاص آخرين مصابين بجروح بدرجات متفاوتة (جروح في البطن، جروح في القدم، شبه بتر إصبع وجرح عميق في الظهر).
وتحقق الشرطة، التي اعتقلت 25 شخصا على الأقل وحددت هوية 67 شخصا، في الدوافع والمسؤولين عن هذا الشجار الدموي الذي لطخ محيط ملعب نادي ريال مدريد بالدماء.
 
شجار عائلي قرب سانتياغو برنابيو: 11 جريحاً و25 معتقلاً !!

رياضة

كرة القدم

سانتياغو برنابيو

ريال مدريد

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