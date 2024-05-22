الارجنتين تصطاد في المياه الإسبانية وتخطف جوهرتين

تقوم المنتخبات الأرجنتينية بعمل استكشافي ممتاز على جميع المستويات

تقوم المنتخبات الأرجنتينية بعمل استكشافي ممتاز على جميع المستويات، ويعمد الى تجنيد لاعبي كرة القدم الشباب الذين لم يولدوا في البلاد، ولكن لديهم أصول أرجنتينية.

وكان انضمام بابلو مافيو إلى "الألبي سيليستي"، أول حجر في هذا البرنامج الذي يفتح أبوابه للاعبي كرة القدم المميزين الراغبين في ارتداء القميص الأرجنتيني.

وليس هو الاسم الوحيد، فقد قرر لاعبون مثل غارانشو ونيكو باز، المولود في إسبانيا، ارتداء قميص "الألبي سيليستي"، بدلاً من "لاروخا".

وفي السياق، تم استدعاء خوسيه ألبرتو كاستيلاو دي روا، حارس المرمى في ريال مدريد، المولود في خيتافي في 13 كانون الثاني - يناير 2009، الى منتخب الأرجنتين تحت 17 عاماً، تحت قيادة دييغو بلاسنتي.

ووضع بلاسنتي أيضاً نيكو مارسيبار، إحدى لآلئ فريق شباب برشلونة على الرادار، واستدعى المدافع المركزي المولود في كاستيلديفيلس، ويبلغ من العمر 16 عاماً.







