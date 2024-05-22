فيديو - كيليان مبابي مدهوش من جمال "شابة هولندية" !!

أصبح مبابي على بعد خطوات من مغامرة جديدة في إسبانيا

أصبح كيليان مبابي على بعد خطوات قليلة من الانطلاق في مغامرة جديدة في إسبانيا، بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان، لكن يبدو الآن أنّ حباً جديداً يلوح في الأفق.

ويستمتع مبابي بأيامه الأخيرة في باريس بعد فوزه بلقب الدوري الفرنسي قبل شهر، ويتبقى له فقط بطولة كأس فرنسا التي ليس من المؤكد أنه سيلعب مباراتها النهائية بعد تعليقات المدرب لويس إنريكي لوسائل الإعلام.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، لا يمكن إلقاء اللوم على لاعب باريس سان جيرمان إن بدأت عطلته باكراً، حيث خرج المهاجم الفرنسي، إلى جانب زملائه الآخرين في الفريق مثل عثمان ديمبيلي، لتناول وجبة مع الأصدقاء الأسبوع الماضي.

وفي وقت ما خلال المساء، وضع اللاعب أنظاره على فتاة تدخل بعلم هولندا، اذ كان رد فعله لافتاً للغاية، حيث جاء التعبير على وجه النجم الفرنسي واضحاً للعيان وهو يتحدث إلى ديمبيلي بعد أن لاحظ المرأة، مع رفع حاجبيه وفمه مفتوح على مصراعيه في دهشة واضحة.