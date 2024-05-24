رسمياً: بداية حقبة جديدة .. هانزي فليك مدرباً لبرشلونة

كان برشلونة أقال مدربه تشافي هرنانديز صبح اليوم الجمعة

نشر الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في عالم الانتقالات "هانزي فليك يصبح مدربا جديدا لبرشلونة".

وذكر رومانو أنه قد تم الانتهاء من الاتفاق وطبيعة العمل والموافقة عليه من قبل وكيل المدرب، بيني زهافي، الذي تربطه علاقة مميزة مع برشلونة، وفي صفقة لمدة عامين، وسيجلب معه مساعدين ألمان كجزء من طاقمه.

وكان برشلونة أقال مدربه تشافي هرنانديز صباح اليوم الجمعة، بعدما فشل النادي الكاتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني، وقال في بيان "أبلغ رئيس برشلونة جوان لابورتا تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".



