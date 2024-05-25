هذا هو نادي كرة القدم الأغلى قيمة في العالم

تصدر ريال مدريد قائمة الأندية صاحبة أعلى قيمة مالية في كرة القدم، إذ بلغت قيمته الحالية 6.6 مليار دولار، ما ضمن مكانته في القمة.علاوة على ذلك، ارتفع متوسط القيمة الحالية لأفضل 10 أندية كرة قدم بنحو 8.83٪، حيث تستمر هذه الأندية، ذات التاريخ الغني، وقواعد المشجعين العالمية، والرعاية المربحة، في الهيمنة داخل وخارج الملعب.وقد أتت لائحة أكثر 10 أندية كرة قدم قيمة في العالم، وفقا لفوربس على الشكل التالي:1) ريال مدريد - 6.6 مليار دولار2) مانشستر يونايتد - 6.5 مليار دولار3) برشلونة - 5.6 مليار دولار4) ليفربول - 5.3 مليار دولار5) مانشستر سيتي - 5.1 مليار دولار6) بايرن ميونيخ - 5 مليارات دولار7) باريس سان جيرمان - 4.4 مليار دولار8) توتنهام - 3.2 مليار دولار9) تشيلسي - 3.1 مليار دولار10) أرسنال - 2.6 مليار دولار