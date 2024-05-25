هذا هو نادي كرة القدم الأغلى قيمة في العالم

تصدر ريال مدريد قائمة الأندية صاحبة أعلى قيمة مالية في كرة القدم، إذ بلغت قيمته الحالية 6.6 مليار دولار، ما ضمن مكانته في القمة.
علاوة على ذلك، ارتفع متوسط القيمة الحالية لأفضل 10 أندية كرة قدم بنحو 8.83٪، حيث تستمر هذه الأندية، ذات التاريخ الغني، وقواعد المشجعين العالمية، والرعاية المربحة، في الهيمنة داخل وخارج الملعب.
وقد أتت لائحة أكثر 10 أندية كرة قدم قيمة في العالم، وفقا لفوربس على الشكل التالي:
1) ريال مدريد - 6.6 مليار دولار
2) مانشستر يونايتد - 6.5 مليار دولار
3) برشلونة - 5.6 مليار دولار
4) ليفربول - 5.3 مليار دولار
5) مانشستر سيتي - 5.1 مليار دولار
6) بايرن ميونيخ - 5 مليارات دولار
7) باريس سان جيرمان - 4.4 مليار دولار
8) توتنهام - 3.2 مليار دولار
9) تشيلسي - 3.1 مليار دولار
10) أرسنال - 2.6 مليار دولار