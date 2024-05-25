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الوجه الإنسانيّ الرائع لفرانك ريبيري نحو زميله

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الوجه الإنسانيّ الرائع لفرانك ريبيري نحو زميله
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كرة القدم

2024-05-25 | 05:20
الوجه الإنسانيّ الرائع لفرانك ريبيري نحو زميله

ريبيري جسّد معنى أن يكون المرء "رجلًا"


كشف لاعب نادي ليتشي، الإيطالي لورينزو فينوتي، أنّه في عام 2021، عندما كان لاعباً في فيورنتينا، علم والده ما أخفي عنه وهو أنه يعاني من السرطان.
وقال اللاعب أن مرض والده وإدراكه الامر، أثّر عليه كثيراً، وجعله يمرّ بفترة مظلمة، حتى أنه لم يكن من السهل عليه الابتسام، وانهار عالمه وكان خائفاً وفي حالة من الارتباك، وطلب من أطباء فيورنتينا تفسيراً، وفي أثناء حديثه معهم كان فرانك ريبيري في الغرفة المجاورة وسمع كل شيء.
وتابع "جلس معي وقال لي، لورينزو، لا تدريب غداً، المدرب منحنا إجازة، خذني لرؤية والدك، أود أن ألتقي به".
وأضاف فينوتي أنّها كانت لفتة رائعة من زميله، وأنّه أمر لم يكن مطلوباً منه بل قام به بإنسانية وصدق، وأنّه في اليوم التالي أخذه بالسيارة وذهبا إلى إنسيسا فالدارنو حيث تعيش عائلته، معتبراً أن ريبيري جسّد معنى أن يكون المرء "رجلًا" بالنسبة له.

الوجه الإنسانيّ الرائع لفرانك ريبيري نحو زميله

رياضة

كرة القدم

لورينزو فينوتي

فرانك ريبيري

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