رودري دخل عالم الأساطير والأرقام القياسية

تستبعد سلسلة رودري الخالية من الهزائم إحصائياً الخسارة في ركلات الترجيح

عصر الأمس، توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على الجار- الخصم اللدود مانشستر سيتي (2-1).

وأنهى هذا الفوز سلسلة عدم الهزيمة للنجم الاسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي، التي استمرت 74 مباراة، حيث كانت آخر خسارة له قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم في شباط - فبراير 2023.

وتستبعد سلسلة رودري الخالية من الهزائم إحصائياً الخسارة في ركلات الترجيح في بطولة الدرع في آب - أغسطس 2023 والهزيمة أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبالتالي، حقق رودري أطول سلسلة دون هزيمة في تاريخ كرة القدم الأوروبية، مع 74 مباراة، متجاوزاً الرقم القياسي لباولو مالديني وديميتريو ألبرتيني البالغ 73 مباراة لكل منهما مع نادي ميلان الإيطالي.



