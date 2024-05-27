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مبابي يكشف سرّ التأخر بإعلان فريقه الجديد

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مبابي يكشف سرّ التأخر بإعلان فريقه الجديد
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كرة القدم

2024-05-26 | 22:39
مبابي يكشف سرّ التأخر بإعلان فريقه الجديد

كشف مبابي عن سر تأخر الإعلان عن فريقه الجديد

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن سر تأخر الإعلان عن فريقه الجديد، حين ردّ على سؤال مباشر، "لماذا لا ترغب بأن تقول إنك ستوقع لريال مدريد؟"، فقال "لأنني أعتقد بالأساس أن أفضل شيء هو إنهاء عملية الوداع، كل ما كنت أرغب به هو أن أنهي كل شيء بشكل جيد، هناك وقت لكل شيء، سوف أعلن عن فريقي الجديد في الوقت المناسب".
وجاء كلام مبابي، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، بعد التتويج بلقب كأس فرنسا مساء السبت الماضي، على حساب أولمبيك ليون (2-1).
ورداً على سؤال آخر "هل سيكون الإعلان قبل الانضمام للمنتخب الفرنسي؟"، أجاب مبابي، "لا أعلم بعد، ما زالت هناك بعض التفاصيل، الأمر الأكثر أهمية كان هو الفوز، وعيش هذه اللحظات والمشاعر الأخيرة بشكل جيد، أغادر ورأسي مرفوعة ولا نتذكر إلا الإيجابيات".
وشارك مبابي في 47 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم، سجل خلالها 44 هدفا، وصنع 10 أهداف، منها 27 هدفا في الدوري الفرنسي تصدر بها قائمة الهدافين وصنع 7 أخرى.

مبابي يكشف سرّ التأخر بإعلان فريقه الجديد

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ريال مدريد

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