فيديو - الآلاف احتفلوا في ساحة برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا الثالث

احتفل الآلاف من المشجعين الكاتالان بكأس دوري أبطال أوروبا الثالث

احتفل الآلاف من المشجعين الكاتالان بكأس دوري أبطال أوروبا الثالث، الذي حصدته سيدات برشلونة في حفل رسمي أقيم في ساحة بلاسا سانت جاومي في المدينة مساء الأحد.

وتجمع اللآلاف لرؤية اللاعبات في وسط المدينة، يتقدمهم القائم بأعمال رئيس كاتالونيا بيري أراجونيس وعمدة برشلونة خاومي كولبوني.

وتحدثت اللاعبات وهتفن من شرفة مقر الحكومة الكاتالونية أمام الآلاف، وشكرت قائدة الفريق، أليكسيا بوتيلاس، التي سجّلت الهدف الثاني في المباراة النهائية في بلباو، المشجعين على الدعم طوال مسيرة الفريق وحملت الكأس الذي نلنه على حساب ليون الفرنسي (2-0).