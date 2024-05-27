فيديو - ساوثهامبتون الى الأضواء برفقة ليستر سيتي وايبسويتش تاون

فاز ساوثهامبتون على ليدز يونايتد (1-0) على ملعب ويمبلي

فاز ساوثهامبتون على ليدز يونايتد (1-0) على ملعب ويمبلي، في نهائي المحلق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز، وخطف بطاقة العبور، بفضل هدف اللاعب آدام أرمسترونغ، الذي سجّله في الدقيقة 24.

وما إن أعلن الحكم نهاية المباراة حتى انفجرت المدرجات احتفالاً بالنتيجة وبالصعود إلى الدوري الممتاز، فيما كان لاعبو ساوثهامبتون يحتفلون على أرضيّة الملعب ويحيّون الجماهير.

وكان من الملفت أنّ عدداً أكبر من المشجعين تواجد في هذه المباراة، بواقع 85,862، مقارنة مع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، التي انتهت الى فوز مانشستر يونايتد ياللقب على حساب جاره السيتي (2-1) بحضور 84,814 مشجعاً.

وترافق ساوثهامبتون مع كل من ليستر سيتي وايبسويتش تاون، بطل المسابقة ووصيفه، عائدين جميعاً الى الدوري بعد غياب.