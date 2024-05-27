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فيديو - جمهور فنربهشة يُمزق صور رئيس النادي .. اليكم السبب

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فيديو - جمهور فنربهشة يُمزق صور رئيس النادي .. اليكم السبب
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كرة القدم

2024-05-27 | 00:18
فيديو - جمهور فنربهشة يُمزق صور رئيس النادي .. اليكم السبب

لم يتقبل جمهور نادي فنربهشة خروج فريقه خالي الوفاض من الموسم

لم يتقبل جمهور نادي فنربهشة خروج فريقه خالي الوفاض من الموسم الكروي الحالي، فقام بردة فعل غير متوقعة.
وتوج غلطة سراي بلقب الدوري التركي للمرة 24 في تاريخه والمرة الثانية على التوالي، بعدما هزم مضيفه قونيا سبور (3-1)، امس الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من المسابقة.
ورفع غلطة سراي رصيده إلى 102 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فنربهشة الذي فاز في الجولة ذاتها على إسطنبول سبور (6-0).
اما لقب الكأس فكان من نصيب بشكتاش بفوزه على طرابزون سبور (٣-٢) في النهائي، ليشنّ جمهور فنربهشة حملة واسعة على رئيس النادي علي كوش، ويمزقوا صوره، ويحملوه مسؤولية الفشل مع نهاية الموسم.
 
 

فيديو - جمهور فنربهشة يُمزق صور رئيس النادي .. اليكم السبب

رياضة

كرة القدم

فنربهشة

علي كوش

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