وفاة مشجع عن 34 عاماً على مُدرّج خيخون

توفي أحد المتفرجين بعد المباراة التي جمعت سبورتينغ خيخون وإيبار

توفي أحد المتفرجين بعد المباراة التي جمعت سبورتينغ خيخون وإيبار يوم الأحد، على الرغم من التدخل السريع للخدمات الصحية الموجودة في الملعب.

ووقع الحادث في المدرج الغربي لملعب مولينون عند نهاية المباراة بفوز صاحب الارض خيخون على ضيفه (1-0)، في الجولة 41 قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الاسباني.

وحصل ذلك عندما بدأ أحد المتفرجين الحاضرين يشعر بتوعك، فتم تنبيه الصليب الأحمر، الذي اهتم بحالته وطلب استقدام وحدة العناية المركزة المتنقلة بسرعة، لكن الجهود لم تستطع منع وفاة المتفرج البالغ من العمر 34 عاماً.



