ميسي يتسبب بأزمة بين الجمهور الكندي وناديه !!

انفجر مشجعو وايتكابس بشكل جماعي على وسائل التواصل الاجتماعي

أثار فوز إنتر ميامي على مضيفه فانكوفر (2-1) ضمن الدوري الاميركي الكثير من الجدل، وخصوصاً من جهة مشجعي الوايتكابس.

فقبل المباراة، انفجر مشجعو وايتكابس بشكل جماعي على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين باسترداد جزء من قيمة تذاكر المباراة التي خسرها فريقهم، بسبب ما وصفوه "الترويج المضلل" الذي قام به النادي (Whitecaps vs Messi)، والأسعار الباهظة للبطاقات.

فما أن أكّد إنتر ميامي أنّ كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس لن يسافروا إلى كندا، بسبب مسافة الرحلة، التي تبلغ 2800 ميلا، وهي الأطول في تاريخ المنافسة بأكمله، انتفض المشجعون ضد كلّ من الدوري والنادي، وأصدروا بياناً طالبوا فيه بتعويض مالي.

وجاء في البيان "نحن الموقعون أدناه، نشعر بخيبة أمل عميقة لسماع أن ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس لن يشاركوا في المباراة في فانكوفر، بعد ان تم استخدام وجوه هؤلاء اللاعبين المشهورين عالمياً في العروض الترويجية منذ الإعلان عن الجدول الزمني".

وأضاف البيان "لقد أدى الترويج الزائف إلى زيادة الطلب على التذاكر في ظل الأسعار الفاحشة، التي ارتفعت من 30 دولاراً الى ما بين 300 إلى 600 دولار وأكثر، وهو سعر غير مبرر".



























