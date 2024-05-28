منتخب ناشيء النمسا يخطف الأضواء بعروضه ونتائجه

مع إسدال الستارة على الموسم الكروي 2023-2024



مع إسدال الستارة على الموسم الكروي 2023-2024، وبدء التحضير للموسم التالي، تابع كشّافو اللاعبين جولاتهم في ملاعب أوروبا بحثاُ عن المواهب.

وما لفت الانتباه لدى العديد من الأندية الكبرى، النتائج المذهلة التي حققها منتخب النمسا تحت 17 عاما، سواء وديّاً أو رسمياً، مع نخبة مميزة من اللاعبين.

فقد حقق منتخب النمسا تحت 17 عاماً، الفوز على اليونان (1-0) و(2-1)، وعلى جورجيا (2-1)، وليتوانيا (1-0)، وتعادل مع الدانمارك (2-2)، ثم هزم سلوفينيا (2-0)، وتعادل مع النرويج (2-2)، وهزم اسبانيا (3-1)، وتعادل مع كرواتيا سلباً، ثم سحق ويلز(3-0) والدانمارك (4-0).



