ايرلينغ هالاند يتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

لم يحتج هالاند الى فترة طويلة كي يرسّخ اسمه بين كبار المهاجمين

لم يحتج ايرلينغ هالاند الى فترة طويلة كي يرسّخ اسمه بين كبار المهاجمين في عالم كرة القدم، فهو وإن كان ما زال في الثالثة والعشرين من عمره، إلّا أنّ أداءه وأرقامه وألقابه جميعها خير دليل على أنّه يسير بخطى ثابتة ليكون واحداً من أفضل اللاعبين على الإطلاق.

أمّا من يشكك في مستوى هالاند، فيكغي له أن يعرف أنّ النرويجي يتفوّق في ستّه على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حين كانا في السنّ نفسها، ولأنّ الأرقام لا تكذب إليكم الإحصائية التالية:

لعب هالاند 281 مباراة وسجّل 225 هدفاً، ولعب ميسي 268 مباراة وسجّل 150 هدفاً، فيما لعب كريستيانو رونالدو 303 مباراة وسجّل 102 أهداف.



