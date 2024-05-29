عرض تاريخي من نادي برازيلي لإيرلينج هالاند

كان مهاجم مانشستر سيتي ضحية حادث قرصنة "غريب"

كان إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ضحية حادث قرصنة "غريب" أدى إلى إعلان نادي فلومينينسي تلبرازيلي عن انتقاله إليه في سوق الانتقالات الصيفية.

فقد تمكن قراصنة إلكترونيون من ولوج موقع النادي البرازيلي الرسمي على الإنترنت يوم الاثنين، ما سمح لهم بنشر تحديثات خاطئة.

وكان أحد هذه التحديثات الإعلان عن هالاند، الفائز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كلاعب جديد سيصل إلى ريو دي جانيرو.

وجاء في الإعلان أنه تم الحصول على توقيع اللاعب النرويجي "بعد مفاوضات مكثفة وجهد كبير من مجلس إدارتنا"، حيث ان ضم المهاجم يمثّل "علامة فارقة حاسمة في تحول النادي".

وبعد معالجة المشكلة واستعادة الموقع، قام النادي بحذف الخبر غير الصحيح، وسيستمر هالاند بالتأكيد مع ناديه الإنجليزي الذي تشير عدة أخبار إلى أنّه سيقدّم له عرضاً جديداً له لتمديد عقده.



