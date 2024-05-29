فيديو - فوضى وشجار في نهائي كأس الأمم الأفريقية لمبتوري الأطراف

خيّمت الفوضى على المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لمبتوري الأطراف

خيّمت الفوضى على المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لمبتوري الأطراف، حيث قام اللاعبون الغاضبون باستخدام العكازات بدلاً من الأسلحة في مشاجرة كبيرة.

فقد اندلعت الفوضى بعد لحظات من إطلاق صافرة النهاية، معلنة فوز غانا على المغرب لتنتزع الكأس المنشودة، وبدا أنّ الخلاف بين بعض اللاعبين أشعل فتيل الفوضى، ما دفع بقيتهم للانضمام إلى الشجار.

وقام بعض اللاعبين ومسؤولين في الفريقين باستخدام عكازاتهم كهراوات، في حين ابتعد منظمو الحدث عن هذه الفوضى، وركّزوا على إعداد المسرح لمراسم التتويج.