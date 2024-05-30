باريس سان جيرمان مهدد بعقوبات بسبب مبابي .. إليكم التفاصيل

قام نادي باريس سان جيرمان بحظر راتب لاعبه كيليان مبابي

استيقظ عشاق كرة القدم يوم أمس الأربعاء، على الأخبار التي قدمتها صحيفة ليكيب الفرنسية، والتي بموجبها قام نادي باريس سان جيرمان بحظر راتب لاعبه كيليان مبابي، عن شهر نيسان - أبريل الماضي، بالإضافة إلى مكافأة منصوص عليها في عقده، عن شهر شباط - فبراير، تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون يورو.

واذا استمر هذا الموقف المتعنت، فقد يكون هناك عواقب على النادي الفرنسي، طالما أن نقطتي الخلاف مدرجتين في العقد بين اللاعب والنادي، والذي تحميه لوائح الفيفا، وتحديدا تلك المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم.

ففي المادة 12، ذكر أنه "يطلب من الأندية الامتثال للالتزامات المالية المتعاقد عليها مع اللاعبين والأندية الأخرى، وفقا للشروط المنصوص عليها في العقود الموقعة مع اللاعبين المحترفين وفي اتفاقيات الانتقال".

وفي النقطة التالية يرد أن "تلك الأندية التي تتأخر في مدفوعاتها لأكثر من 30 يوما قد تتم معاقبتها دون وجود، من حيث المبدأ، أساس تعاقدي يفكر في ذلك".

ولكن للقيام بذلك، يجب على كيليان مبابي نفسه أو محاميه التصرف وفقا لما تنص عليه لوائح الفيفا نفسها، والتي تنص على أنه "لاعتبار أن النادي لديه ديون متأخرة بالمعنى المنصوص عليه في هذه المادة، يجب على الدائن (اللاعب أو النادي) وضع النادي المدين في حالة تقصير كتابيا ومنحه فترة لا تقل عن 10 أيام للامتثال لالتزاماته المالية".

في هذه الحالة ، يتعرض باريس سان جيرمان لأربعة سيناريوهات مختلفة يمكن أن تتبناها محكمة كرة القدم1ن من التحذير، الى الغرامة أو حتى المنع من تسجيل لاعبين جدد لفترة أو فترتين كاملتين ومتتاليتين للتسجيل، كما يمكن أن تكون جميع هذه العقوبات تراكمية.



