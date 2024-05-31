فيديو - هزيمة تضع حدّاً لرقم ميسي القياسي

أول أمس الأربعاء، سقط انتر ميامي أمام اتلانتا يونايتد

أول أمس الأربعاء، سقط انتر ميامي سقوطاً كبيراً (1-3) أمام ضيفه اتلانتا يونايتد في الجولة 17 من مباريات المجموعة الشرقية من الدوري الاميركي لكرة القدم (MLS).

وشهدت المباراة ثلاثة أحداث، تألق الجيورجي سابا لودجانيدزي بتسجيله هدفين، هدف للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي ونهاية رقم قياسي "للبرغوت" استمر ثلاث سنوات.

فقد انتهت مسيرة النجم الأرجنتيني التي دامت ثلاث سنوات، دون خسارة أي مباراة يسجل فيها هدفاً، وتحديداً منذ خسارة فريقه السابق برشلونة (1-2) على أرضه أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني في 16 أيار - مايو 2021.

ومثّلت هذه الخسارة، الهزيمة الثالثة لانتر ميامي في مباريات الدوري الأميركي هذا الموسم، وهو يتصدر المجموعة الشرقية برصيد 34 نقطة من 17 مباراة، وخلفه سينسيناتي بـ33 نقطة من 16 مباراة.