فضيحة في بطولة تحت 14 عاماً: فاز (43-1) وتُوّج باللقب !!

سلطت الأضواء بطريقة غير مسبوقة على الدوري المجري تحت 14 عاماً، الذي يضم تسعة أندية، يلعب كل منها 16 مباراة.، بعد أن تسببت المباراة الأخيرة من الموسم بصدمة، وأدت إلى طرح العديد من الاستفسارات.

والسبب، أنه كان أمام Kerekeghyazi SE الوصيف مهمة مستحيلة، وهي الفوز بالمباراة الاخيرة بفرق 42 هدفاً لضمان تفوقه على بالمونوستورا في سباق اللقب، بعد أن تقدم الاخير عليه بثلاث نقاط و41 هدفاً.

وبالفعل، حقق Kerekeghyazi SE فوزاً مذهلاً بنتيجة (43-1)، وانتزع اللقب بفرق الأهداف (132 مقابل 131)، ما أثار صخباً على منصات التواصل الاجتماعي، مع مزاعم بالتلاعب، لتأمر سلطات الدوري بإجراء تحقيق مفصّل.