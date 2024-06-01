فيديو - مشجعو ريال مدريد سافروا على طائرة راعية لبرشلونة

سافر الآلاف من مشجعي ريال مدريد إلى لندن لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا

سافر الآلاف من مشجعي ريال مدريد إلى لندن لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب الليلة بين النادي الإسباني وبوروسيا دورتموند الالماني في ويمبلي.

لكن ظرفاً غير متوقّع أزعج مشجّعي ريال مدريد، إذ وجد العديد منهم أنّ طريق السفر الأكثر ملاءمة إلى لندن، كان عبر برشلونة.

وعند الصعود على متن رحلتهم، اكتشفوا أن الطائرة مزيّنة بالكامل بألوان غريمهم اللدود برشلونة، وهو ما يعود إلى كون شركة الطيران راعية للبلاوغرانا.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة ادراك مشجعي ريال مدريد ان الطائرة تعرض بشكل بارز صوراً لفريق برشلونة، حامل لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات.