نجمٌ سابق شهير يسخر من تعاقد نابولي مع كونتي

أنطونيو كونتي سيكون مدرباً لنابولي بعقد يمتد حتى العام 2027

تمّ الكشف أنّ أنطونيو كونتي سيكون مدرباً لنابولي بعقد يمتد حتى العام 2027، وأنّ راتبه سيكون 6.5 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت، في حال التأهل الى دوري أبطال اوروبا، الى مكافأة خاصة في حال تحقيق اللقب.

ولكن، كان لأنطونيو كاسانو، لاعب ميلان وانتر ميلان وروما السابق، رأي "مضحك" و"ساخر"، إذ علّق على الأمر قائلًا "أعتقد أن كونتي اذا انضم لنابولي سيبقى لمدة يومين، يوم التقديم واليوم التالي ثم يستقيل ويغادر".

وبعد أن توّج أبناء الجنوب بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، تراجع مستواهم، وبالتالي نتائجهم، بشكل كبير، حيث حل هذا الموسم في المركز العاشر، وكان يبحث عن مدرّب يستطيع أن يعيدهم إلى المنافسة.



