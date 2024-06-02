زيدان ضحية خطأ الأزرار في سترته

أسطورة ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع "لوس بلانكوس"

تُرك المشجعون في حيرة من أمرهم، بسبب طريقة ظهور زين الدين زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو أسطورة ريال مدريد، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع "لوس بلانكوس" كلاعب ومدرب.

ولكن، ليلة السبت، وصل زيدان إلى ويمبلي كمشجع، ولاحظ كثيرون أنّه كان متوتّراً جداً قبل المباراة، وخصوصاً حين خرج من النفق حاملاً كأس البطولة، وبدت سترته ملتوية، أي أنّ أزراره لم تكن مرتبة بالشكل الصحيح.

وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ملاحظاً زلة زيدان في ملابسه "لا أفهم سترة زيدان ... ليس فقط أنها ملتوية في الأمام، ولكن القطع على الظهر والكتفين أمر فظيع ..."، وكتب آخر "زيدان مع السترة سيئة الأزرار"، وادعى ثالث "زيدان لا يستطيع أن يزرر سترته بشكل صحيح".