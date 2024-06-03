فيديو - والد داني كارفاخال يقود المواكبة الأمنية لأبطال أوروبا

اصطف الآلاف من مشجعي ريال مدريد في شوارع العاصمة الإسبانية

اصطف الآلاف من مشجعي ريال مدريد في شوارع العاصمة الإسبانية للاحتفال بفوزهم بلقب دوري أبطال أوروبا.

وبعد احتفالاتهم بلقب الدوري الإسباني قبل بضعة أسابيع، خرج المشجعون بقوة مرة أخرى، لتحية بطل أوروبا الجديد.

وبينما كان موكب الحافلات المكشوفة يمر عبر مدريد، توقف عدة مرات، في بويرتا ديل سول، قبل التوجه إلى نافورة سيبيليس وملعب سانتياغو برنابيو.



وإذا كان المدافع المخضرم داني كارفاخال هو من سجّل الهدف الافتتاحي في مرمى بروسيا دورتموند الالماني في النهائي (2-0)، فقد رصد المشجعون وجهاً عائلياً يخصّه في مقدمة الحضور.

فقد كان والد كارفاخال، وهو مفتش في الشرطة الوطنية، يقود المرافقة الأمنية للموكب الاحتفالي، وهو على ظهر الخيل، بينما كان ابنه يشارك في أعلى الحافلة المكشوفة ويحتفل مع زملائه، وقد رفض الصعود على متنها لمتابعة عمله، لكنه التقط صورة مع ابنه والكأس ذات الأذنين. وإذا كان المدافع المخضرم داني كارفاخال هو من سجّل الهدف الافتتاحي في مرمى بروسيا دورتموند الالماني في النهائي (2-0)، فقد رصد المشجعون وجهاً عائلياً يخصّه في مقدمة الحضور.فقد كان والد كارفاخال، وهو مفتش في الشرطة الوطنية، يقود المرافقة الأمنية للموكب الاحتفالي، وهو على ظهر الخيل، بينما كان ابنه يشارك في أعلى الحافلة المكشوفة ويحتفل مع زملائه، وقد رفض الصعود على متنها لمتابعة عمله، لكنه التقط صورة مع ابنه والكأس ذات الأذنين.