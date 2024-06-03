فيديو - صحفي يقدّم تذكرة نهائي الأبطال لمشجّع ويرفضها فما القصة؟

رفض مشجع بروسيا دورتموند فرصة حضور نهائي دوري أبطال أوروبا

أجهش صحافي من أيسلندا بالبكاء، بعد أن رفض مشجع بروسيا دورتموند، فرصة حضور نهائي دوري أبطال أوروبا ليلة السبت.

مطلع الموسم، قرر روب أدكوك، منشئ المحتوى، أن يصبح أول شخص ربما، يحضر كل جولة من جولات دوري أبطال أوروبا، ولكن دون زيارة البلد نفسه مرتين.

وبالفعل، بدأ مقدّم البرامج التلفزيونية، في حزيران - يونيو الماضي، من بلدته كوبافوغور الأيسلندية، فقام برحلة إلى مالطا، وتبع ذلك رحلات إلى بولندا والبرتغال والدانمارك وويلز واسكتلندا وإيطاليا وفرنسا.

ولكن، قبل المباراة النهائية بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، شعر روب بالذنب لشراء تذكرة للحدث الرائع في لندن، لأنه لا يستطيع الذهاب إلى ويمبلي، وهو يعلم أنّ مشجعي أحد الناديين لن يكون قادراً على المشاهدة.

واعتقد أدكوك أن التصرّف الصحيح الذي يجب فعله هو التخلي عن بطاقته، فقدمها الى مشجع لدورتموند خارج ويمبلي، مع انه اشتراها بأكثر من ألفيّ جنيه إسترليني، لكن الاخير رفض بأدب، وأظهر ولاء لا يصدق للأصدقاء الخمسة الذين سافر معهم إلى إنجلترا، وقال أنهم إمّا يدخلون معًا أو لا يدخل أحد.

وقال روب، الذي بكى بسبب الموقف العاطفي، إنه ترك "عاجزا عن الكلام بسبب تصرف المشجع، وأضاف أنّ هذا ما تدور حوله كرة القدم، فإذا كنت لا تستطيع الاستمتاع بها من دون زملائك، فما الفائدة منها إذاً؟.