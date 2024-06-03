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اشكالات غير متوقعة في نهائي دوري أبطال أوروبا

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اشكالات غير متوقعة في نهائي دوري أبطال أوروبا
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كرة القدم

2024-06-03 | 06:52
اشكالات غير متوقعة في نهائي دوري أبطال أوروبا

كانت الأجواء بين المشجعين في نهائي دوري أبطال أوروبا مثالية

كانت الأجواء بين المشجعين في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند استثنائية ومثالية، دون حوادث، ولكن في نهاية المباراة كان هناك غضب في الملعب، ليس بين هؤلاء المشجعين، انما بين أفراد الأمن وعائلات اللاعبين.
بدأ كل شيء مع نهاية المباراة، عندما أراد أفراد عائلات اللاعبين الدخول الى الملعب للاحتفال مع أبنائهم، فبدأت المشاكل، لأن موظفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وملعب ويمبلي، لم يسمحوا لهم بذلك.
لم تزداد الأمور سوءاً، حيث أدت التدخلات في النهاية، الى السماح للاعبين بالاحتفال بفوزهم في نهائي دوري أبطال أوروبا على بروسيا دورتموند (2-0).
كذلك، حصل اشكال بين أفراد الأمن وموظفي ريال مدريد، إذ أن الاعتماد الذي حصل عليه هؤلاء لا يسمح لهم بالمرور إلى حيث كانوا يعتزمون، فحصلت بعض الفوضى في المدرجات، قبل أن تعود المياه إلى طبيعتها.

اشكالات غير متوقعة في نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

بروسيا دورتموند

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