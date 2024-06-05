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"حرب أهليّة" بين مانشستر سيتي والدوري والأندية

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&quot;حرب أهليّة&quot; بين مانشستر سيتي والدوري والأندية
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كرة القدم

2024-06-05 | 04:39
"حرب أهليّة" بين مانشستر سيتي والدوري والأندية

بدأ مانشستر سيتي إجراءات قانونية ضد الدوري الإنجليزي الممتاز

بدأ مانشستر سيتي إجراءات قانونية ضد الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب "التمييز" المزعوم ضد ملكية النادي.
وقد أثارت هذه الخطوة غير المسبوقة "حربًا أهلية" بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لتقارير صحيفة التايمز، حيث يسعي السيتي للحصول على تعويضات "يمكن أن تغيّر بشكل كبير مشهد اللعبة الاحترافية".
ويضغط بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل إزالة قواعد معاملات الطرف المرتبط (APT)، التي يزعم أنها "غير قانونية"، والتي تمّ تقديمها بعد الاستحواذ المدعوم من السعودية على نيوكاسل في العام 2021، وهي مصممة للحفاظ على القدرة التنافسية في الدوري.
وتهدف هذه الالية الى منع الأندية من تضخيم الصفقات التجارية مع الشركات المرتبطة بمالكي النادي أي أنه يجب تقييم أي صفقات بشكل مستقل لتكون ضمن القيمة السوقية العادلة.
وينظر السيتي إلى هذه القواعد، التي صوتّت عليها الأندية المنافسة، على أنّها محاولة لقمع نجاحه بعد وقوعه ضحية "للتمييز" بموجبها، وموافقة "طغيان الأغلبية" عليها بحسب رأي النادي.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة تحكيم الأسبوع المقبل، مع دعوة الأندية الـ19 الأخرى في الدوري للمشاركة في الإجراء القانوني، حيث وافق 12 نادياً حتى الآن على المشاركة، وتقديم إفادات شهود أو خطاب لدعم دفاع الدوري الإنجليزي الممتاز.
وإذا نجح سيتي في مطالبته، فسوف يسمح ذلك له وللأندية الغنية الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بإجراء صفقات رعاية دون تقييم مستقل، وهذا من شأنه أن يزيد من مقدار الأموال التي يمكنهم جمعها، ما يؤدي إلى ميزانية انتقال أكبر لتعزيز فرقهم. 
ويزعم التقرير أن بعض المنافسين يخشون بالفعل من نجاح ادعاء سيتي الذي سيكون له دلالات كبيرة على التهم الـ115 المزعومة المعلّقة مع شركات مقرها في أبو ظبي مرتبطة بصفقات مع النادي.

"حرب أهليّة" بين مانشستر سيتي والدوري والأندية

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز

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