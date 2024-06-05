كيليان مبابي وباريس سان جيرمان الى القضاء !!

نجم ريال مدريد الجديد سوف يُصعّد معركته مع ناديه السابق

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الجديد، سوف يُصعّد معركته مع ناديه السابق، باريس سان جيرمان.

وأشارت الى أن مبابي قد يتوجه إلى المحاكم للحصول على مستحقاته المتأخرة، وهي راتبيّ شهريّ نيسان - أبريل وأيار - مايو الماضيين، ومكافأة الولاء المنصوص عنها كما ذُكر في اتفاقه المُنته مع النادي، والبالغة 80 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن مبابي كان اتفق "شفهياً" مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، على التنازل عن المبلغ المذكور، ولكنه ينوي الحصول عليه الآن عن طريق التقاضي.

وكشف مبابي، لاعب ريال مدريد الجديد، أن "أشياء واشخاصاً جعلوني تعيساً في باريس سان جيرمان"، وقال "لم أكن تعيساً هناك، لان ذلك يعني البصق في الحساء وفي وجه الأشخاص الذين دافعوا عني، لكن بعض الأشياء وبعض الأشخاص جعلوني تعيساً، لقد قالوها لي، جعلوني على علم بذلك، لقد تكلموا معي بعنف".

وأضاف مبابي "أنقذني شخصان فقط هما لويس إنريكي (المدرب) ولويس كامبوس (المستشار الكروي)، ولولاهما لما وضعت رجلي في ارضية الملعب، حيث حققت في أسوأ الظروف أفضل موسم لي".

وتابع "تحررت وارتحت تماماً، والآن ثمة الكثير من المشاعر، حيث يجب الانتقال الى أمور أكثر عقلانية لأن عملية انتقالي ألقت بظلالها على المنتخب"، وخاطب بعض الاعلاميين "أرى في وجوهكم خيبة أمل جراء ذلك، لكني لن أرد على أي سؤال، إذا كان لا يتعلق بالمنتخب الفرنسي".



