الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

كيليان مبابي وباريس سان جيرمان الى القضاء !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كيليان مبابي وباريس سان جيرمان الى القضاء !!
A-
A+

كرة القدم

2024-06-05 | 04:56
كيليان مبابي وباريس سان جيرمان الى القضاء !!

نجم ريال مدريد الجديد سوف يُصعّد معركته مع ناديه السابق

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الجديد، سوف يُصعّد معركته مع ناديه السابق، باريس سان جيرمان.
وأشارت الى أن مبابي قد يتوجه إلى المحاكم للحصول على مستحقاته المتأخرة، وهي راتبيّ شهريّ نيسان - أبريل وأيار - مايو الماضيين، ومكافأة الولاء المنصوص عنها كما ذُكر في اتفاقه المُنته مع النادي، والبالغة 80 مليون يورو.
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن مبابي كان اتفق "شفهياً" مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، على التنازل عن المبلغ المذكور، ولكنه ينوي الحصول عليه الآن عن طريق التقاضي.
وكشف مبابي، لاعب ريال مدريد الجديد، أن "أشياء واشخاصاً جعلوني تعيساً في باريس سان جيرمان"، وقال "لم أكن تعيساً هناك، لان ذلك يعني البصق في الحساء وفي وجه الأشخاص الذين دافعوا عني، لكن بعض الأشياء وبعض الأشخاص جعلوني تعيساً، لقد قالوها لي، جعلوني على علم بذلك، لقد تكلموا معي بعنف".
وأضاف مبابي "أنقذني شخصان فقط هما لويس إنريكي (المدرب) ولويس كامبوس (المستشار الكروي)، ولولاهما لما وضعت رجلي في ارضية الملعب، حيث حققت في أسوأ الظروف أفضل موسم لي".
وتابع "تحررت وارتحت تماماً، والآن ثمة الكثير من المشاعر، حيث يجب الانتقال الى أمور أكثر عقلانية لأن عملية انتقالي ألقت بظلالها على المنتخب"، وخاطب بعض الاعلاميين "أرى في وجوهكم خيبة أمل جراء ذلك، لكني لن أرد على أي سؤال، إذا كان لا يتعلق بالمنتخب الفرنسي".

كيليان مبابي وباريس سان جيرمان الى القضاء !!

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نائب فرنسي يهاجم الطلب الفلسطيني لتجميد عضوية اسرائيل
مبابي يكشف: أشياء واشخاصاً جعلوني تعيساً

اقرأ ايضا في كرة القدم

كومبيوتر "أوبتا" يُحدد بطل أوروبا المقبل
05:53

كومبيوتر "أوبتا" يُحدد بطل أوروبا المقبل

قامت شركة أوبتا المتخصصة بمحاكاة بطولة أمم أوروبا

05:53

كومبيوتر "أوبتا" يُحدد بطل أوروبا المقبل

قامت شركة أوبتا المتخصصة بمحاكاة بطولة أمم أوروبا

بعد رونالدو .. ميسي يطُلق مشروب الطاقة " Mas "
05:52

بعد رونالدو .. ميسي يطُلق مشروب الطاقة " Mas "

شرع لاعب كرة القدم الأرجنتيني في مشروع تجاري جديد

05:52

بعد رونالدو .. ميسي يطُلق مشروب الطاقة " Mas "

شرع لاعب كرة القدم الأرجنتيني في مشروع تجاري جديد

نيمار يُبدع في العمل الخيري ويبيع ساعة بـ14 ألف دولار
05:51

نيمار يُبدع في العمل الخيري ويبيع ساعة بـ14 ألف دولار

دائماً ما أظهر جانبه المتواضع عندما يتعلق الأمر بشعبه في البرازيل

05:51

نيمار يُبدع في العمل الخيري ويبيع ساعة بـ14 ألف دولار

دائماً ما أظهر جانبه المتواضع عندما يتعلق الأمر بشعبه في البرازيل

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024