كومبيوتر "أوبتا" يُحدد بطل أوروبا المقبل

قامت شركة أوبتا المتخصصة بمحاكاة بطولة أمم أوروبا

جرياً على عادتها، قامت شركة أوبتا المتخصصة في مجال الاحصاءات، بمحاكاة بطولة أمم أوروبا، التي تقام في الفترة من 14 حزيران - يونيو الجاري وحتى الرابع عشر من الشهر المقبل.

وقامت الشركة باستخدام كمبيوتر عملاق، توصّل الى أن منتخب إنجلترا سيكون "بطل اليورو" المقبل بنسبة تصل إلى 19.9%، بعد أن أهّله إلى ربع النهائي بنسبة 70%، وإلى نصف النهائي بنسبة 48.2%، وإلى النهائي بنسبة 31.1%.

وحلّ منتخب فرنسا ثانياُ في التوقع بنسبة وصلت الى 19.1%، واحتمالية تأهل للنهائي 30.4%، بينما منح الكومبيوتر منتخب ألمانيا المُضيف فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4%، ومنتخب إيطاليا حاملة اللقب نسبة 11.4% للوصول للنهائي و5% للاحتفاظ به.



