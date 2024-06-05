كومبيوتر "أوبتا" يُحدد بطل أوروبا المقبل

جرياً على عادتها، قامت شركة أوبتا المتخصصة في مجال الاحصاءات، بمحاكاة بطولة أمم أوروبا، التي تقام في الفترة من 14 حزيران - يونيو الجاري وحتى الرابع عشر من الشهر المقبل.
وقامت الشركة باستخدام كمبيوتر عملاق، توصّل الى أن منتخب إنجلترا سيكون "بطل اليورو" المقبل بنسبة تصل إلى 19.9%، بعد أن أهّله إلى ربع النهائي بنسبة 70%، وإلى نصف النهائي بنسبة 48.2%، وإلى النهائي بنسبة 31.1%.
وحلّ منتخب فرنسا ثانياُ في التوقع بنسبة وصلت الى 19.1%، واحتمالية تأهل للنهائي 30.4%، بينما منح الكومبيوتر منتخب ألمانيا المُضيف فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4%، ومنتخب إيطاليا حاملة اللقب نسبة 11.4% للوصول للنهائي و5% للاحتفاظ به.