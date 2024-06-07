الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

الهدف الأسمى في انتقالات برشلونة .. نجم باير ليفركوزن

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الهدف الأسمى في انتقالات برشلونة .. نجم باير ليفركوزن
A-
A+

كرة القدم

2024-06-07 | 03:50
الهدف الأسمى في انتقالات برشلونة .. نجم باير ليفركوزن

يمر نادي برشلونة بوقت عصيب من الناحية المالية

يمر نادي برشلونة بوقت عصيب من الناحية المالية، لكنه يسعى لتأمين السيولة اللازمة لإجراء انتقالات كبيرة، تؤمن قدرته على المنافسة.
وفي هذا السياق، نقلت مصادر عن ديكو، المدير الرياضي، أن هدفه ذي الأولوية المطلقة سيكون أحد اكتشافات الموسم الأخير، فلوريان فيرتز (21 عاما)، الذي يمتلك عقداً مع ناديه حتى العام 2027، وهو سيكون توقيعا مكلفا للغاية.
وقال المصدر أن المدير الرياضي لبرشلونة يحب نجم باير ليفركوزن، ليس بسبب ما فعله هذا الموسم وحسب، بل كان يتابعه لفترة طويلة، وقد حلل كرة القدم الدولية بالتفصيل، وتطورات المنتخب الألماني، وتحديداً منذ العام 2020، حين تمت فيه ترقية فيرتز إلى الفريق الأول لناديه.
ويعتبر ديكو أن فلوريان فيرتز هو أحد الأحاسيس العظيمة في السوق الحالية، ويطمح إلى تعزيز برشلونة به، خصوصاً أن اللاعب، أعرب عن شغفه بالنادي الكاتالوني منذ أن كان صغيرا.
ولكن، يجب ألا ننسى أن اسم فيرتز ارتبط بريال مدريد للموسم المقبل، من خلال توقيع محتمل للنادي الأبيض مع مدربه الحالي، تشابي ألونسو، كبديل لكارلو أنشيلوتي، كما أن بايرن ميونيخ يود الحصول على خدمات اللاعب الشاب.

الهدف الأسمى في انتقالات برشلونة .. نجم باير ليفركوزن

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ديكو

فلوريان فيرتز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - عثمان ديمبيلي والبيتزا في غرفة خلع ملابس المنتخب !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024