الهدف الأسمى في انتقالات برشلونة .. نجم باير ليفركوزن

يمر نادي برشلونة بوقت عصيب من الناحية المالية

يمر نادي برشلونة بوقت عصيب من الناحية المالية، لكنه يسعى لتأمين السيولة اللازمة لإجراء انتقالات كبيرة، تؤمن قدرته على المنافسة.

وفي هذا السياق، نقلت مصادر عن ديكو، المدير الرياضي، أن هدفه ذي الأولوية المطلقة سيكون أحد اكتشافات الموسم الأخير، فلوريان فيرتز (21 عاما)، الذي يمتلك عقداً مع ناديه حتى العام 2027، وهو سيكون توقيعا مكلفا للغاية.

وقال المصدر أن المدير الرياضي لبرشلونة يحب نجم باير ليفركوزن، ليس بسبب ما فعله هذا الموسم وحسب، بل كان يتابعه لفترة طويلة، وقد حلل كرة القدم الدولية بالتفصيل، وتطورات المنتخب الألماني، وتحديداً منذ العام 2020، حين تمت فيه ترقية فيرتز إلى الفريق الأول لناديه.

ويعتبر ديكو أن فلوريان فيرتز هو أحد الأحاسيس العظيمة في السوق الحالية، ويطمح إلى تعزيز برشلونة به، خصوصاً أن اللاعب، أعرب عن شغفه بالنادي الكاتالوني منذ أن كان صغيرا.

ولكن، يجب ألا ننسى أن اسم فيرتز ارتبط بريال مدريد للموسم المقبل، من خلال توقيع محتمل للنادي الأبيض مع مدربه الحالي، تشابي ألونسو، كبديل لكارلو أنشيلوتي، كما أن بايرن ميونيخ يود الحصول على خدمات اللاعب الشاب.



