فيديو - جوارديولا يردّ الزيارة لمدرب بوسطن ويشهد انتصاره

استمتع بالمباراة الأولى من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة

استمتع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالمباراة الأولى من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة، بين بوسطن سيلتيكس ودالاس مافريكس يوم أمس الخميس في بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية.

وجلس جوارديولا في الصف الأمامي في TD Garden مرتديا قميصا أسود من النوع الثقيل الخاص بنادي سيلتيكس، كما شوهد وهو يتحدث مع جو مازولا، مدرب الفريق، وهما التقيا سابقاً عندما قام الاخير بزيارة مانشستر في شهر شباط - فبراير الفائت.

يومها، ظهر فيها مازولا مرتديا قميص مانشستر سيتي الأزرق الفاتح بالرقم 21، بينما ارتدى جوارديولا الآن قميص بوسطن سيلتيكس الأخضر بالرقم 4.

اشارة الى ان بوسطن سحق ضيفه في المباراة الاولى من السلسلة السباعية بنتيجة (107-89)، على أن تقام المباراة الثانية يوم الاثنين المقبل.