دوري كرة القدم الفرنسي بلا ناقل تلفزيوني !!

لا يزال عاجزاً عن التعاقد مع ناقل رسمي

ذكرت وسائل اعلام متعددة أن دوري كرة القدم الفرنسي للمحترفين (LFP)، لا يزال عاجزاً عن التعاقد مع ناقل رسمي لدوري الدرجة الاولى (Ligue 1) للموسم المقبل.

هذا الواقع، يؤثر على جميع الأندية، وخصوصاً الصاعدة حديثاً الى دوري الدرجة الأولى، اذ ان ذلك يمنعها من تثبيت التعاقدات مع لاعبين جدد، بسبب عدم وجود إيصالات نقدية، ترتبط بتحديد الميزانية لكل منها.

من جهتها، عينت LPF Media، وهي الذراع التجارية لدوري كرة القدم الفرنسي للمحترفين (LFP)، وكالة Infront لبيع حقوق البث الخاصة بدوري الدرجتين الاولى والثانية في الأسواق الدولية.



