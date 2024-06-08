هل سمعتم من قبل بهذا الإسم pretinha reage؟

أنه أحد أشهر مشجعي نادي فلومينينسي البرازيلي

هل سمعتم من قبل بهذا الإسم pretinha reage؟

أنه أحد أشهر مشجعي نادي فلومينينسي البرازيلي، وهو ليس بشرياً، بل هو كلب، لكن لديه ميزة غريبة للغاية، إذ يشعر بأن الهدف لفريقه المُفضّل سوف يُسجّل فيحتفل به مُسبقاً.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بالأمس صوراً لتياغو سيلفا، النجم البرازيلي المخضرم العائد الى فلومينينسي، وهو يحمل الكلب المذكور ويحتفل معه.

وعاد المخضرم تياغو سيلفا، 39 عاماً، الى ناديه الأحب فلومينينسي، ليختم مسلسل نجاحاته الكبير، تماماً كما فعل مارسيلو بعد انجازاته الموصوفة في ريال مدريد.

وتنقل سيلفا بين نادي بيدرابرانكا وجوفنتود ثم شباب بورتو البرتغالي فدينامو موسكو الروسي ومنه الى فلومينينسي.

وبدأت مسيرة تياغو الاحترافية الحقيقية مع ميلان الايطالي لثلاث مواسم، قبل ان ينتقل الى باريس سان جيرمان الفرنسي لثماني مواسم ومنه الى تشيلسي الانجليزي لأربع مواسم، فالعودة الى فلومينينسي حيث كان نحو 55 ألفاً في حفل تقديمه في ميدان الفريق.