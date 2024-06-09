تشيلسي يخطف جوهرة برازيلية من ريال مدريد

بدأ نادي تشيلسي الانجليزي الخطوات الجدية لتوقيع اللاعب البرازيلي

بدأ نادي تشيلسي الانجليزي الخطوات الجدية لتوقيع اللاعب البرازيلي بيدرو ليما، البالغ 17 عاماً، من ناديه الحالي سبورت ريسيفي، مع أنه يعتبر من الأهداف الرئيسية لنادي ريال مدريد الاسباني.

ولد ليما في كابيديلو، وبدأ مسيرته مع فريق محلي يسمى مينينوس بارايبا، ثم انضم الى شباب سبورت ريسيفي، في سن الخامسة عشر، وفي 12 أيلول - سبتمبر 2023، جدد عقده مع النادي حتى العام 2026.

تمت ترقية ليما إلى الفريق الأول في العام الجاري، وظهر معه لأول مرة في 29 كانون الثاني - يناير، في الفوز (2-0) على أرضه على أفوجادوس، وسجل هدفه الاحترافي الأول بعد ثلاثة أيام في الفوز (3-0) خارج أرضه على فلامنجو دي أركوفوردي.

في 11 تشرين الاول - أكتوبر 2023، تم استدعاء ليما إلى منتخب البرازيل المشارك في كأس العالم تحت 17 سنة، وظهر في المباريات الخمس للفريق خلال المسابقة.



