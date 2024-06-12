فيديو - القبض على مُتّهم بطعن حكم

الجاني المزعوم في قضية طعن حكم في سان سيباستيان

تم القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عاماً، باعتباره الجاني المزعوم في قضية طعن حكم في سان سيباستيان، وفُتحت إجراءات ضد شخص آخر قيد التحقيق، لمشاركته في الهجمات التي وقعت في ملعب لكرة القدم.

وألقت الشرطة القبض في سان سيباستيان على الجاني المزعوم، الذي يقال أنه ارتكب الهجوم بالسكين ضد حكم بعد مباراة لكرة قدم نهاية الأسبوع الماضي، كما ذكرت وزارة الأمن، أنه بعد انتهاء مباراة بين فريقين غير اتحاديين في سان سيباستيان، هاجم الفريق الخاسر الحكم ودفعوه ورموه بجسم حاد.

ونتيجة للوضع المتوتر، قفز جزء من الجمهور إلى الملعب بقصد وقف العدوان، ثم نشأ شجار بين الفريقين وبعض المشجعين، وأثناء القتال، أصيب الحكم في ظهره بسكين، وآخر بعدة ضربات على الوجه.