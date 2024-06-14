هؤلاء هم المرشحون للفوز بلقب كأس أمم أوروبا

تنطلق مساء اليوم الجمعة في ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا 2024،

تنطلق مساء اليوم الجمعة في ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بمشاركة 24 منتخباً، وسط ترقب لبعض من المباريات بين أقوى المنتخبات الأوروبيّة التي تطمح لأن تتوّج على عرش الكرة في القارّة العجوز.

وتعتبر إنجلترا المرشحة الأولى لما تملكه من نجوم الصفّ الاول، وهي تسعى للحصول على لقبها الأوروبي الأول على الإطلاق، وفرنسا، وصيفة كأس العالم، أو إسبانيا بمنتخبها الشاب الساعي لإعادة فرض نفسه، أو حتى إيطاليا بطلة النسخة السابقة.

وعلى الرغم من عدم فوزها بأي بطولة أوروبية، تعتبر إنجلترا المرشحة للفوز بلقب هذا العام، حيث تضم مجموعة من اللاعبين النجوم في الفريق، بمن في ذلك جود بيلينجهام المرشّح للفوز بالكرة الذهبية، بعد موسم مميّز مع ريال مدريد، جعل منه بطلاً للدوري الإسباني.





