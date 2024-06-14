هؤلاء هم النجوم المرتقبون في كأس أمم أوروبا

تتجه الأنظار نحو أبرز اللاعبين الذين سيتنافسون على لقب بطل أوروبا

مع إنطلاق بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، المرتقب ليل اليوم الجمعة في ألمانيا، تتجه الأنظار نحو أبرز اللاعبين الذين سيتنافسون على لقب بطل أوروبا وأفضل لاعب في البطولة، فمن هم اللاعبون الذين يُتوقّع أن يكونوا الأبرز؟.



جود بيلينجهام (إنجلترا)

في موسمه الأوّل مع ريال مدريد، تمكّن بيلينجهام من إثبات نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهو الذي أنهى موسمه برصيد 18 هدفاً في الدوري، وهو تألق، ساعد ناديه على الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبعيداً عن الأرقام، فإنّ الصفات القيادية للاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً، وعقلية الفوز ستجعل منه محور المنتخب الإنجليزي في هذه البطولة.



فلوريان فيرتز (ألمانيا)

حصل فلوريان فيرتز على جائزة أفضل لاعب في "البوندسليغا" بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، حيث حقق لاعب خط الوسط المهاجم ثاني أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (11) ومثلها من الأهداف.

يعدّ فيرتز واحداً من ألمع النجوم الألمان في الوقت الحالي، ومع موهبة نادرة للسيطرة على خط الوسط يتوقّع له أن يكون أساس أيّ نجاح للمنتخب في البطولة.



تشافي سيمونز (هولندا)

تشافي سيمونز هو نتاج أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، وهو مميّز في "كرة القدم الشاملة"، ما يسمح له بالتأثير على المباراة والنجاح في مختلق المراكز، إذ يستطيع اللعب على الجناحين أو كلاعب خط وسط مهاجم، ويستطيع صناعة الأهداف.



لامين يامال (إسبانيا)

في عمر 16 عاماً، حقّق لامين يامال العديد من الأرقام القياسية الاستثنائية، أصغر هدّاف لبرشلونة وأصغر هدّاف في تاريخ الدوري الإسباني وأصغر هدّاف للمنتخب الإسباني.

النشاط الكبير للاعب الإسباني على الجناح الأيمن وقدرته الفريدة على التسجيل يجعلانه أحد أفضل الخيارات التي سيتمتع بها منتخب "لا روخا" في البطولة.



فيل فودين (إنجلترا)

سجل فودين 19 هدفاً وثماني تمريرات حاسمة لمانشستر سيتي أكسبته جائزة أفضل لاعب في الموسم، بعد أن تألق اللّاعب الشاب في مركز خط الوسط الهجومي، وإذا لعب به المدرب جاريث ساوثجيت في المركز نفسه، فقد يكون الأخطر في منتخب "الأسود الثلاثة" الباحث عن لقبه الأوّل في البطولة.



كيليان مبابي (فرنسا)

اشتهر كيليان مبابي بمراوغته الساحرة وسرعته وحسّه التهديفيّ، وكان أحد اللاعبين الرئيسيين في منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة.

يلتحق بالمنتخب وفي جعبته 44 هدفاً سجّلها خلال الموسم الماضي في جميع المسابقات، وتمثّل بطولة يورو 2024 الفرصة المثالية له لإثبات استعداده للتتويج بلقب أعظم لاعب في العالم في الوقت الراهن.





