رونالدينيو يقسو على منتخب البرازيل .. كل شيء مفقود !!

علق النجم البرازيلي السابق رونالدينهو بشكل قاسٍ للغاية

بشكل قاسٍ للغاية، علق النجم البرازيلي السابق رونالدينهو على وضع منتخب بلاده، قبيل كأس كوبا أميركا تنطلق يوم الجمعة 21 حزيران - يونيو الجاري بمواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب وكندا ضمن المجموعة الأولى.

وتلعب البرازيل مباراتها الاولى فجر الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الرابعة ضد كوستاريكا على ملعب صوفي ستاديوم، ثم تواجه كل من الباراغوي وكولومبيا توالياً.

وقال الساحر البرازيلي رونالدينهو "لن اتابع اي مباراة للمنتخب البرازيلي في كوبا اميركا، كل شئ مفقود، الروح، الفرح، الأداء الجيد، لأول مرة سوف اتخلى عن مشاهدة منتخب بلدي."









