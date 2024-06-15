منتخب إسكتلندا .. سجل خجول دولياً وأوروبياً

حدث تاريخي شهدته المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا

حدث تاريخي، شهدته المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا، والتي انتهت الى فوز كبير لأصحاب الأرض (5-1) على ملعب أليانز أرينا، على منتخب اسكتلندا ضمن المجموعة الأولى.

فقد تلقى المنتخب الأسكتلندي اثفل هزيمة له في تاريخ مشاركاته في المسابقات الكبرى منذ السباعية التي هزّت شباكه من قِبل الأوروجواي في كأس العالم 1954.

وشاركت اسكتلندا في المونديال للمرة الاولى في العام 1954، فخسرت امام النمسا (0-1) وامام الباراغواي (0-7)، ولعبت في اجمالي ثماني مناسبات مونديالية 23 مباراة في 4 منها وتعادلت في 7 وخسرت في 12.

أما في بطولة أوروبا، فقد شاركت إسكتلندا ثلاث مرات، الاولى في 1992 وحلّت خامسة والثانية في 1996 وحلت ثانية عشر، والثالثة في 2020 وحلت ثانية وعشرين، وحضورها في ألمانيا هو الرابع في تاريخها.





