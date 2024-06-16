بعد 112 مباراة .. إسبانيا بدّلت أسلوبها وغيّرت مسيرتها

سحق منتخب إسبانيا بالأمس نظيره منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة

سحق منتخب إسبانيا بالأمس نظيره منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة في العرض الأول لهما ضمن يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا.

هذا هو الفوز السابع لـ"لا فوريا روخا" في مباراة افتتاحية، حيث خسر فقط في نسخة 2000 ضد النرويج (0-1)، وهو جاء بعد 112 مباراة من اعتماد أسلوب برشلونة - كرويف لجهة السيطرة على الكرة.

فلأول مرة، بعد 112 مباراة، بما في ذلك المباريات الودية، فقدت إسبانيا الاستحواذ على الكرة، الذي كان لكرواتيا بنسبة 54٪ في مقابل 46% للإسبان، وهي المرة الأولى منذ الخسارة أمام ألمانيا (0-1) في 18 تشرين الثاني - نوفمبر 2014.

وإذا التزمنا بالمباريات الرسمية، كما ذكرت ماركا، فإن خط إسبانيا كان أكبر، حيث لم يفقد السيطرة على الكرة منذ نهائي يورو 2008، أيضا ضد ألمانيا، في اجمالي بلغ 136 مباراة.





